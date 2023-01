Gedung Putih: Biden, Kishida Bahas Kerja Sama Militer Trilateral

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan Perdana Menteri (PM) Fumio Kishida dilaporkan akan membahas kerja sama militer trilateral antara Korea selatan, AS, dan Jeapng dalam konferensi tingkat tinggi (KTT) yang dijadwalkan pada Jumat (13/01) depan.John Kirby, Koordinator Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih untuk Komunikasi Strategis, membuat pernyataan tersebut dalam sebuah pengarahan pers yang dilakukan secara virtual pada Rabu (04/01), sembari mengomentari agenda KTT mendatang.Kirby mengutip terdapat beberapa latihan bilateral antara Amerika Serikat dan Jepang pada beberapa minggu terakhir yang merupakan tanggapan langsung dari peningkatan ketegangan yang disebabkan oleh Korea Utara, dan latihan serupa akan terus dilanjutkan.Dikatakannya bahwa Washington dan Tokyo akan meneruskan cara mendorong kerja sama militer bilateral dan trilateral dengan Seoul.Mengenai seruan Pemimpin Kora Utara Kim Jong-un baru-baru ini untuk peningkatan "pesat" hulu ledak nuklir, Kirby mengatakan bahwa AS memantau dengan seksama perkembangan kemampuan militer Korea Utara dan amibisi nuklirnya.Dikatakannya bahwa latihan militer baru-baru ini merupakan upaya AS untuk melanjutkan jaminan pertahanan yang memadai untuk mempertahankan persekutuan dengan Jepang dan Korea Selatan, serta menjaga kepentingan nasional di kawasan dan di luar kawasan.