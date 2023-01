AS dan Jepang Gelar Pertemuan Pertahanan dan Diplomatik

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengatakan pada Kamis (05/01) waktu setempat bahwa AS dan Jepang akan menggelar pertemuan diplomatik dan pertahanan di Washington DC, AS, pada 11 Januari.Pertemuan tersebut akan menghadirkan Menteri Luar Negeri AS Tony Blinken, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin, Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi, dan Menteri Pertahanan Jepang Yasukazu Hamada.Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS Ned Price mengatakan bahwa pihaknya akan membahas tantangan dan peluang dalam visi Indo Pasifik yang terbuka dan bebas.Ditambahkan pula, kedua pihak akan membahas berbagai tantangan dari China dan ancaman Korea Utara.Pertemuan antara AS dan Jepang tersebut digelar sebelum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) antara Presiden Joe Biden dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada tanggal 13 Jauari.Dalam KTT itu, masalah Korea Utara akan dibahas bersama dengan langkah peningkatan kerja sama militer antara Korea Selatan, AS dan Jepang.