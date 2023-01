AS Koordinasikan Langkah Terkait Invasi Drone Korut ke Wilayah Korsel

Photo : YONHAP News

Amerika Serikat (AS) menegaskan kembali pihaknya tengah mengkoordinasikan langkah terkait pelangaran drone Korea Utara ke wilayah udara Korea Selatan bersama pemerintah Korea Selatan pada hari Kamis (05/01).Juru bicara Pentagon Patrick Ryder mengatakan bahwa AS berjanji bekerja sama erat dengan mitranya, seperti Korea Selatan dan Jepang, untuk menghadapi ancaman Korea Utara serta melindungi keamanan dan stabilitas regional.Dia menambahkan bahwa AS tetap akan mengatur langkah terkait bersama pemerintah dan Kementerian Pertahanan Korea Selatan sebagaimana ancaman serupa terus berlanjut.Sehubungan dengan pertanyaan apakah AS mendeteksi drone Korea Utara tersebut, dia mengatakan tidak dapat memberikan informasi spesifik mengenai apa yang bisa dan tidak bisa dideteksi, tetapi menambahkan bahwa AS memiliki kemampuan intelijen di seluruh wilayah.Pada tanggal 26 Desember, 5 unit drone Korea Utara melintas ke bawah garis demarkasi militer, dan salah satunya memasuki wilayah bagian utara zona larangan terbang di sekitar Kantor Kepresidenan Korea Selatan di Yongsan, Seoul.Menanggapi invasi itu, militer Korea Selatan segera mengerahkan pesawat tempur, namun gagal menembak jatuh drone tersebut.Ryder mengatakan bahwa pihaknya mengkhawatirkan keputusan Pemimpin Kim Jong-un untuk meningkatkan jumlah hulu ledak nuklir Korea Utara, namun AS tetap akan bekerja sama dengan negara-negara mitra di wilayah Indo Pasifik, seperti Korea Selatan, untuk menjamin stabilitas dan keamanan regional.