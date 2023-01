Jumlah Kafe di Korsel Mencapai 100.000 pada Tahun Lalu

Sebuah data terbaru menunjukkan jumlah kafe di Korea Selatan meningkat dua kali lipat selama empat tahun terakhir, menjadi hampir 100 ribu gerai.Berdasarkan sistem informasi statistik industri makanan dari Korporasi Perdagangan Pertanian, Perikanan, dan Makanan (AT) pada Senin (09/01), jumlah kafe di akhir tahun lalu naik 17,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya, tercatat 99 ribu gerai, menyentuh rekor terbanyak.Jumlah tersebut melonjak 102,1 persen, atau sebanyak 50 ribu gerai dibandingkan empat tahun lalu.Berdasarkan data, restoran makanan Korea tercatat yang paling banyak mencapai 362 ribu, kemudian kafe berada di peringkat kedua terbanyak.Adapun, berdasarkan data statistik perdagangan dari Badan Bea Cukai Korea, nilai impor kopi Korea Selatan dalam periode dari Januari hingga November tahun lalu dibukukan sebanyak 1,19 miliar dolar AS, mengalami kenaikan 45,1 persen dibandingkan periode yang sama setahun lalu.Terlebih lagi, nilai impor kopi per tahun Korea Selatan untuk pertama kalinya menembus satu miliar dolar AS.