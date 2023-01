Puing-Puing Satelit AS Telah Lewati Wilayah Semenanjung Korea

Photo : KBS News

Diperkirakan puing-puing satelit Amerika Serikat (AS) yang masuk kembali ke bumi telah melewati wilayah udara Semenanjung Korea.Sebelumnya pada Senin (09/01) pagi, Kementerian Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi Telekomunasi Korea Selatan memperingatkan adanya kemungkinan satelit Anggaran Radiasi Bumi (ERBS) NASA yang sudah tidak berfungsi lagi akan jatuh di sekitar perairan Semenanjung Korea.Kementerian kemudian menggelar rapat di markas besar manajemen risiko ruang angkasa untuk menanggapi keadaan darurat tersebut.Menteri Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi Telekomunikasi juga memimpin sebuah rapat darurat selama periode waktu pukul 12.20 hingga 13.20 waktu Korea, saat satelit AS diperkirakan mendarat di perairan Semenanjung Korea.Kementerian dijadwalkan akan kembali mengumumkan informasi lebih rinci, termasuk waktu dan titik jatuhnya bangkai satelit AS tersebut.Satelit berbobot 2.450 kilogram tersebut diluncurkan NASA pada tahun 1984 untuk mengobservasi bumi.Sejak tidak lagi beroperasi pada tahun 2005, satelit tersebut terus berotasi di ruang angkasa.Para pengamat menganalisis, sampah luar angkasa yang telah jatuh ke bumi selama 50 tahun lalu diperkirakan telah mencapai sekitar 5 ribu ton.Hingga saat ini, sekitar 2.900 unit bangkai satelit masih berada di ruang angkasa.