Neraca Transaksi Berjalan Korsel Catatkan Defisit di November

Photo : YONHAP News

Neraca perdagangan Korea Selatan mencatatkan defisit di November untuk pertama kalinya dalam tiga bulan akibat menurunnya ekspor chip semikonduktor.Menurut data sementara yang dirilis oleh Bank Sentral Korea (BOK) pada Selasa (10/01), neraca transaksi berjalan mencatatkan defisit 620 juta dolar AS di November.Ini menandai defisit pertama dalam tiga bulan dan juga menandai penurunan tajam dibandingkan surplus sebesar 6,82 miliar dolar AS yang dicatatkan pada setahun sebelumnya.Defisit ini diakibatkan oleh ekspor yang melemah, turun 12,3 persen per tahun di November, dengan ekspor semikonduktor anjlok 28,6 persen di periode tersebut di tengah perlambatan ekonomi global.Namun demikian, impor naik 0,6 persen per tahun hampir mencapai 53,9 miliar dolar AS.Neraca transaksi berjalan kumulatif pada Januari hingga November tercatat sebesar 24,37 miliar dolar AS, turun signifikan dibandingkan surplus sebesar 82,24 miliar dolar yang tercatat pada periode yang sama tahun 2021.