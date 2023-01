Photo : YONHAP News

Pada tahun lalu, ditemukan sejumlah kesalahan penulisan nama-nama korban Perang Korea di Tembok Peringatan yang dibangun di Taman Peringatan Veteran Perang Korea di Washington D.C, Amerika Serikat (AS).Pada tembok peringatan tersebut, tercantum nama-nama 43.748 personel militer yang gugur dalam Perang Korea, termasuk 36.574 personel mliter AS dan 7.714 anggota pasukan KATUSA.New York Times (NYT) melaporkan pada Senin (09/01) waktu setempat dengan mengutip pernyataan seroang sejarawan yang meneliti Perang Korea, Hal Barker, bahwa terdapat sejumlah 1.015 ejaan salah yang tercantum di tembok peringatan tersebut.Selain itu, nama dari 500 korban Perang Korea tidak tercantum, sementara 245 nama korban yang tidak berhubungan dengan Perang Korea tercantum di tembok itu.Menurut NYT, terdapat kesalahan ejaan nama Frederick Bald Eagle Bear, seorang kopral Angkatan Darat yang terbunuh saat mengumpulkan pasukan infanteri untuk mencegah serangan musuh.Selain itu, nama seorang veteran Korps Marinir yang hidup selama 60 tahun setelah Perang Korea, serta nama seorang personel militer yang kemudian tewas akibat kecelakaan sepeda motor di Hawaii terukir di tembok peringatan, walaupun keduanya tidak gugur dalam pertempuran Perang Korea.Selain itu, dalam kecelakaan antara dua pilot AS yang tewas dalam insiden tabrakan antara pesawat Angkatan Udara (AU) AS dan Angkatan Laut (AL) AS, hanya nama pilot AL AS yang tertulis di Tembok Peringatan, namun nama pilot AU AS tidak tercantum.Kementerian Pertahanan AS mengatakan bahwa pihaknya telah menyadari kesalahan dalam daftar nama korban Perang Korea dan sangat menyesali kesalahan tersebut.Ditambahkan pula, pihaknya akan memperbaiki kesalahan yang ada melalui kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri.Tembok peringatan tersebut dibangun untuk mengenang para korban Perang Korea, perang yang dijuluki sebagai perang yang terlupakan, namun akibat kesalahan tersebut, pemerintah AS mendapat kritik.