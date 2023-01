Korsel Menangkan Proyek Konstruksi Asing 30 Miliar Dolar AS Selama 3 Tahun Berturut-turut

Photo : YONHAP News

Pesanan konstruksi dari luar negeri yang dimenangkan oleh perusahaan-perusahaan domestik melampaui 30 miliar dolar AS selama tiga tahun berturut-turut di tengah naiknya harga bahan baku dan suku bunga.Menurut Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi bersama Asosiasi Kontraktor Internasional Korea pada Selasa (10/01), perusahaan-perusahaan lokal memenangkan proyek senilai 31 miliar dolar, atau sekitar 38,5 triliun won, untuk pesanan kontruksi dari luar negeri pada tahun lalu, meskipun adanya kesulitan ekonomi global dan perang di Ukraina.Nilai pesanan dari luar negeri, yang tercatat sebanyak 22,3 miliar dolar AS pada 2019, terus tercatat lebih dari 30 miliar dolar selama tiga tahun berturut-turut sejak kenaikan hingga 35,1 miliar dolar di tahun 2020.Pada tahun lalu, sejumlah 319 perusahaan memenangkan 580 pesanan di 97 negara, dengan rincian 39 persen di Asia, diikuti oleh 29 persen di Timur Tengah, 15 persen di Amerika Utara dan kawasan Pasifik, serta 11 persen di Eropa.Berdasarkan negara dengan jumlah pemesanan terbanyak adalah Indonesia sebesar 3,67 miliar dolar AS, Arab Saudi senilai 3,48 miliar dolar, dan Amerika Serikat sebesar 3,46 miliar dolar AS.