Pentagon Akui Kesalahan Penulisan Di Tembok Peringatan AS

Photo : YONHAP News

Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS) mengakui kesalahan penulisan nama-nama korban Perang Korea yang terukir di Tembok Peringatan yang didirikan untuk menghormati prajurit yang gugur dalam Perang Korea, menyebutnya sebagai "kesalahan yang sungguh sangat disesalkan".Juru bicara Pentagon mengatakan kepada Voice of America (VOA) pada Selasa (10/01) waktu setempat bahwa AS juga menyadari bahwa beberapa nama dari Kementerian Pertahanan Korea Selatan tidak tercantum dalam daftar akhir korban Perang Korea.Juru bicara menuturkan bahwa Kementerian Pertahanan kini tengah bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memperbaiki kesalahan tersebut.Dia mengatakan bahwa setiap divisi militer AS masing-masing meninjau setiap nama pada daftar korban Perang Korea untuk mengecek secara tepat catatan militer resmi yang tersedia.Pejabat itu menambahkan bahwa catatan itu sendiri mungkin mengandung kesalahan dan sulit untuk mengonfirmasi apakah para personel militer yang meninggal dunia merupakan korban Perang Dingin atau Perang Korea.Juru bicara itu kemudian menyerukan semua anggota keluarga atau warga yang peduli akan isu ini untuk menginformasikan kepada Pentagon mengenai nama yang tidak tercantum, salah penulisan, atau salah dimasukkan.Sebelumnya pada Senin (09/01) waktu setempat, New York Times dengan mengutip pernyataan sejarawan Hal Barker yang meneliti Perang Korea, memberitakan bahwa terdapat berbagai kesalahan yang ditemukan di tembok peringatan di Taman Peringatan Veteran Perang Korea di Washington D.C, AS yang diresmikan pada Juli tahun lalu.Menurutnya, terdapat 1.015 kesalahan penulisan nama, di mana tidak tercantum sekitar 500 nama personel militer yang gugur di medan Perang Korea, sementara 245 nama orang yang tidak terkait dengan Perang Korea dimuat di tembok peringatan tersebut.