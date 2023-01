Photo : YONHAP News

Film "Decision to Leave" karya sutradara Park Chan Wook mendapatkan nominasi di ajang penghargaan Golden Globe Award 2023, meskipun belum dapat membawa pulang penghargaan tersebut.Penyelenggara Golden Globe Awards, Hollywood Foreign Press Association (HEPA), menggelar ajang Golden Globe Awards ke-80 di Hotel Beverly Hilton di Beverly Hills, California, Amerika Serikat (AS), dan mengumumkan film Argentina berjudul "Argentina, 1985" sebagai pemenang Gambar Terbaik Film Non-Bahasa Inggris.Dalam kategori itu, Decision to Leave berkompetisi dengan film Jerman "All Quiet on the Western Front", "Argentina, 1985" dari Argentina, "Close" dari Belgia, Prancis, Belanda serta "RRR: Rise, Roar, Revolt" dari India.Sebelumnya, film Decision to Leave telah memenangkan penghargaan Sutradara Terbaik di Festival Film Cannes 2022.Golden Globes telah menganugerahkan penghargaan untuk karya-karya Korea Selatan selama tiga tahun berturut-turut, yaitu "Parasite" yang disutradarai oleh Bong Joon-ho pada tahun 2020, "Minari" karya sutradara Isaac Jeong yang merupakan warga negara AS keturunan Korea pada tahun 2021, dan drama Netflix "Squid Game" pada tahun 2022.