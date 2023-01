Isu Keamanan dan Ekonomi Akan Dibahas pada KTT AS dan Jepang

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serika (AS) Joe Biden dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida akan menggelar Konferensi Tingkat Tinggi AS dan Jepang di Gedung Putih pada Jumat (13/01) waktu setempat.Dalam pertemuan itu, kedua pemimpin negara akan membicarakan penanganan ancaman keamanan yang semakin meningkat di wilayah Indo-Pasifik, termasuk isu nuklir Korea Utara.Reuters pada Rabu (11/01) waktu setempat melaporkan, mengutip pejabat senior AS, bahwa pemimpin kedua negara akan membahas isu keamanan dan ekonomi pada pertemuan mereka.Pejabat senior AS tersebut mengungkapkan bahwa masalah teknologi juga akan menjadi topik diskusi dalam KTT AS dan Jepang. Pihak AS akan menekankan pentingnya kontrol dan peralatan keamanan yang memadai untuk mempertahankan posisi tinggi AS.Jepang sempat menyatakan dukungannya terhadap AS akan pembatasan ekspor semikonduktor ke China.Selain membahas isu tersebut, Biden dan Kishida diperkirakan juga akan membahas ancaman nuklir Korea Utara, peningkatan kesiapsiagaan militer China, penguatan peran Jepang di wilayah Indo-Pasifik sebagai dampak invasi Rusia ke Ukraina.Akhir tahun lalu, saat menyebut ancaman rudal dari China dan Korea Utara, Jepang menyatakan telah melakukan revisi dokumen keamanannya dan menetapkan 'kemampuan serangan balik' yang dapat menyerang pangkalan rudal musuhnya.Pemerintah AS telah menyatakan dukungannya akan tindakan Jepang.Pejabat senior AS menambahkan, perjanjian pertahanan AS dan Jepang akan diperluas ke luar angkasa, sesuatu yang sulit dibayangkan 10 tahun lalu.