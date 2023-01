Biden: Investasi Surya Hanwha Bawa Keuntungan Besar bagi Ekonomi AS

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden melalui pernyataan khusus menyambut rencana investasi surya Grup Hanwha Korea Selatan di AS.Dalam pernyataan Gedung Putih pada Rabu (11/01) waktu setempat, Biden menilai rencana Hanwha Q Cells menjadi investor surya terbesar di AS merupakan keuntungan besar bagi keluarga pekerja di Georgia dan ekonomi AS.Biden menekankan investasi Grup Hanhwa kali ini adalah hasil nyata rencana ekonomi kantor kepresidenan dan Undang-Undang Pengurangan Inflasi (IRA) AS.Biden memaparkan, investasi Hanwha Q Cell akan menciptakan ribuan pekerjaan berupah tinggi di Georgia yang sebagian besar tidak membutuhkan gelar sarjana.Biden menambahkan, investasi Hanwha kali ini mengembalikan rantai pasokan AS dan membantu merendahkan biaya energi bersih mandiri dan bermanfaat dalam penanganan krisis iklim.Sebelumnya, dalam acara Hari Media, Hanwha Solutions mengumumkan rencana untuk membangun 'Solar Hub', kompleks produksi terintegrasi tenaga surya, di Georgia, AS dengan investasi sebesar 3,2 triliun Won.