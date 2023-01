Harga Konsumen AS Sedikit Turun Ke Kisaran 6 Persen

Photo : YONHAP News

Harga konsumen Amerika Serikat pada bulan lalu mengalami kenaikan 6,5 persen dibandingkan satu tahun sebelumnya.Harga konsumen bulan Desember tetap tinggi, namun penurunannya hingga ke kisaran 6 persen yang merupakan pertama kalinya dalam 14 bulan sejak bulan Oktober 2021 lalu.Selisih kenaikannya menghadapi stagnasi selama enam bulan berturut-turut, sehingga rasio kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya tercatat minus untuk pertama kalinya sejak bulan April tahun 2020 lalu.Harga konsumen bulan Desember menurun sebesar 0,1 persen dibandingkan bulan November lalu akibat penurunan harga minyak global yang melebihi 9 persen.Penurunan harga energi tidak mampu menurunkan harga konsumen secara menyeluruh karena harga rumah dan jasa tetap tinggi.Harga perumahan dan jasa yang meliputi penggunaan fasilitas medis masing-masing naik 7,5 persen dan 7 persen.Sebagian besar harga jasa terhubung dengan upah, sehingga upah akan menjadi variabel besar dalam kestabilan harga konsumen ke depan.Atensi pasar tertuju pada nilai suku bunga acuan yang dinaikkan oleh The Fed, dan pada saat ini, diperkirakan kenaikannya akan mencapai 0,25 persen.Diperkirakan suku bunga acuan di AS tetap terjaga di titik tinggi tahun ini, namun The Fed akan menurunkannya pada akhir tahun.