Album K-POP Tempati 7 dari 10 Album Paling Laris AS

Photo : YONHAP News

Artis K-POP mendominasi pasar album musik fisik di Amerika Serikat.Menurut laporan tahunan pasar musik AS tahun 2022 oleh Billboard dan perusahaan analisa musik dan hiburan Luminate (dulu dikenal sebagai Nielsen Music) pada Rabu (11/01) waktu setempat, tujuh album K-POP menduduki daftar '10 Album Terlaris 2022 di AS."Tahun lalu, album antologi grup BTS 'Proof' terjual sejumlah 413.000 keping di AS, menduduki peringkat dua, disusul oleh album 'minisode 2: Thursday's Child' dari grup TOMORROW X TOGETHER dengan jumlah 227.000 keping.Album Stray Kids 'ODDINARY' menduduki peringkat lima dengan 204.000 keping dan album TWICE 'Between 1&2' menduduki peringkat enam dengan 199.000 keping.Stray Kids 'MAXIDENT' berada di posisi tujuh, ENHYPEN ' MANIFESTO: DAY 1 di posisi delapan sementara NCT 127 '2 Baddies' menduduki posisi 10.Album terlaris sepanjang tahun 2022 ditempati oleh artis AS, Taylor Swift dengan album 'Midnights.'Menurut Billboard, banyaknya jumlah penjualan album K-POP di AS juga dipengaruhi oleh banyaknya jenis format album yang dijual. Banyak album K-POP dikemas dengan menarik bersama produk yang baik.Laporan yang sama juga menunjukkan grafik penjualan album secara total yang menggabungkan jumlah penjualan album fisik dan digital. Album BTS 'Proof' menempati posisi ketiga dengan jumlah penjualan total 422.000 keping.