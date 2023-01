Presiden Biden Tegaskan Kembali Hubungan Antara Korsel dan AS Yang Tetap Kuat

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan dan mengatakan bahwa kehidupan dan citra AS semakin tinggi berkat kontribusi warga AS keturunan Korea.Pernyataan Biden pada hari Kamis(12/01) waktu setempat, dalam acara peringatan 'Hari Korea-Amerika,' hari yang didedikasikan khusus bagi warga Korea dan peringatan120 tahun sejarah imigrasi warga Korea ke AS .Presiden Biden menekankan kuatnya hubungan aliansi antara Korea Selatan dan AS yang menyambut 70 tahun perjalinan hubungan dua negara. Presiden Biden dapat merasakan kuatnya hubungan kedua negara tersebut saat mengunjungi Korea Selatan pada bulan Mei tahun lalu.Presiden Biden menambahkan, bahwa hubungan kedua semakin erat dengan meningkatnya jumlah warga AS yang tinggal di Korea Selatan. Warga AS keturunan Korea juga berkontribusi memperkayak budaya AS dari generasi ke generasi.102 orang warga Korea tiba di Hawaii 120 tahun yang lalu untuk mencari permulaan yang baru. Presiden Biden berharap kisah warga Korea di AS tetap memberikan inispirasi bagi masyarakat dan memperkokoh janji 'Impian Amerika (American Dream).'Acara tersebut turut menghadirkan berbagai pejabat tinggi pemerintah AS dan pemimpin masyarakat Korea di AS.