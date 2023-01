Biden dan Kishida Tekankan Kembali Komitmen Pencapaian Denuklirsasi Lengkap Semananjung Korea

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida mengonfirmasi kembali komitmen untuk mewujudkan denuklirisasi lengkap di Semenanjung Korea. Kedua pemimpin juga sepakat untuk semakin meningkatkan kerja sama trilateral dengan Korea Selatan di bidang keamanan dan ekonomi.Komitmen kedua pucuk pimpinan tersebut dibuat dalam pernyataan bersama yang dirilis usai pertemuan puncak antara AS dan Jepang yang digelar di Gedung Putih, Washington, AS, pada Jumat (13/01) waktu setempat.Menurut pernyataan tersebut, Presiden Biden dan PM Kishida mengutarakan bahwa kawasan Indo-Pasifik sedang menghadapi tantangan yang semakin meningkat, dengan provokasi Korea Utara dan tindakan China yang tidak sesuai dengan aturan tatanan internasional.Selanjutnya, kedua pemimpin kembali mengonfirmasi komitmen mewujudkan denuklirisasi lengkap di Semenanjung Korea sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan Perserikat Bangsa-Bangsa (PBB) dan untuk semakin meningkatkan kerja sama trilateral dengan Korea Selatan dalam bidang keamanan serta bidang lainnya untuk mencapai tujuan tersebut.Pernyataan bersama itu juga menyebut invasi Rusia ke Ukraina dan penentangan keras terhadap setiap upaya untuk mengubah status quo dengan menggunakan kekerasan atau pemaksaan di belahan dunia manapun.Terkait Taiwan, kedua pihak mengungkapkan posisi dasar mereka terhadap Taiwan yang tetap tidak berubah, menegaskan kembali pentingnya untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan sebagai faktor yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan kemakmuran komunitas global.