Ekspor Album K-POP Torehkan Rekor Tertinggi Baru pada 2022

Photo : YONHAP News

Korea Selatan membukukan rekor tertinggi ekspor album musik pada tahun lalu di tengah popularitas global K-pop yang terus meningkat.Berdasarkan statistik perdagangan impor dan ekspor yang dirilis oleh Badan Layanan Bea Cukai Nasional Korea Selatan pada Senin (16/01), penjualan album K-pop global pada tahun lalu mencapai 233,11 juta dolar AS, meningkat 5,6 persen dibandingkan setahun lalu.Ekspor album K-pop melampaui 40 juta dolar AS untuk pertama kali pada 2017 dan terus meningkat mencapai lebih dari 100 juta dolar pada 2020 dan 200 juta dolar pada 2021.Jepang adalah pengimpor terbesar album K-pop pada tahun lalu, mencapai 85,74 juta dolar, diikuti oleh China dengan 51,33 juta dolar dan AS sebanyak 38,88 juta dolar.Selain itu, Taiwan, Belanda, Thailand, Hong Kong, Jerman, Indonesia, dan Prancis berada di daftar 10 besar negara pengekspor musik pop Korea Selatan.Menurut Circle Chart, album BTS "Proof" menempati peringkat pertama penjualan album terbanyak dengan penjualan lebih dari 3,48 juta kopi, diikuti album Stray Kids "MAXIDENT" yang terjual 3,18 juta kopi, "Face the Sun" dari Seventeen sebanyak 2,87 juta kopi, dan "Born Pink" dari BLACKPINK sebanyak 2,52 juta kopi.