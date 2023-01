Pachinko Raih Penghargaan Drama Serial Bahasa Asing Terbaik Critics Choice Award

Photo : YONHAP News

Drama Korea Apple TV "Pachinko" yang dibintangi oleh Kim Min Ha dan Lee Min Ho berhasil memenangkan penghargaan Critics Choice Award Amerika Serikat (AS) untuk serial drama berbahasa asing terbaik.Critics Choice Association (CCA) mengumumkan pemenang tahun ini dalam ajang penghargaan ke-28 yang digelar di Los Angeles, AS, pada Minggu (15/01) waktu setempat.Drama Korea Panchinko berhasil mengalahkan beberapa pesaingnya termasuk serial drama Extraordinary Attonrney Woo, 1899, Female Prime Minister Birgit, Garcia!, The Kingdom Exodus, Cleo, My Brilliant Friend dan Tehran.Prestasi Panchinko ini menjadi penghargaan Critics Choice untuk serial drama berbahasa asing terbaik selama dua tahun berturut-turut sejak kemenangan Squid Game di tahun lalu.Pachinko diadaptasi dari novel berjudul sama karya Lee Min Jin yang menceritakan kisah keluarga Korea yang berimigrasi ke Jepang pada tahun 1910 hingga 1980-an.