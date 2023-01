Pentagon: Menhan AS akan Berkunjung ke Korsel

Photo : YONHAP News

Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Lloyd Austin dijadwalkan mengunjungi Korea Selatan dalam beberapa minggu mendatang.Dalam sebuah pengarahan pers rutin pada hari Selasa (17/01), Juru Bicara Pentagon Brigadir Jenderal Pat Ryder mengonfirmasi laporan awal media bahwa Menteri Austin akan segera melakukan perjalanan ke Korea Selatan dan Filipina untuk bertemu dengan para pejabat senior dan militer di kedua negara.Ryder mengatakan bahwa perjalanan tersebut menunjukkan komitmen kuat AS untuk upaya bersama dengan para negara-negara sekutu dan mitra demi mewujudkan visi bersama menjaga kebebasan dan keterbukaan di kawasan Indo-Pasifik.Kunjungan Austin ini dilakukan sebagaimana Korea Selatan dan AS berencana menggelar latihan pencegahan yang diperpanjang pada Februari untuk menanggapi kemungkinan serangan nuklir Korea Utara.Dalam kunjungan tersebut, pemimpin pertahanan AS itu diperkirakan akan memeriksa persiapan latihan tabletop (TTX), atau latihan teori berdasarkan situasi tertentu, yang dipimpin oleh Komite Strategi Pencegahan.Menolak untuk menjelaskan rincian latihan tersebut, Ryder hanya menyampaikan bahwa AS mengonfirmasi komitmennya untuk menyediakan pencegahan yang diperpanjang untuk para sekutu regional, termasuk Korea Selatan dan Jepang, dan pihaknya akan terus berfokus pada latihan dan menjamin interoperabilitas.