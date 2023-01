Nilai Won Terhadap Dolar AS Sedikit Melemah

Photo : YONHAP News

Niali tukar mata uang won terhadap dolar Amerika sedikit melemah sebanyak 3,4 won per dolar Amerika pada hari Jumat (20/01), dengan perdagangan ditutup di angka 1.235,5 won.Mata uang won sempat menguat sampai 1.230,2 won per dolar, namun kembali melemah akibat aksi beli dolar Amerika.Melemahnya nilai tukar mata uang yuan China terhadap dolar Amerika juga berpengaruh pada melemahnya nilai tukar mata uang won terhadap dolar Amerika.Namun, menejelang hari raya tahun baru Imlek, dengan negosiasi perusahaan-perusahaan ekspor untuk menjual dolar AS, pelemahan nilai won akan terbatas.