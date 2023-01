Film Korsel 'Jung_E' Duduki Peringkat 1 di Netfilx

Photo : YONHAP News

Film Netflix Original 'Jung_E' menempati peringkat puncak global di hari pertama penayangannya.Menurut Flix Patrol, situs agregasi peringkat konten online, pada Minggu (22/01), 'Jung_E' menempati peringkat pertama di kategori film Netflix pada Sabtu (21/01).Film Korea Selatan itu berhasil menduduki peringkat pertama di 31 negara, termasuk di Korea Selatan, Amerika Serikat, Meksiko, dan Vietnam.Skor evaluasi film tersebut berdasarkan peringkat di masing-masing negara mencapai 685 poin, mencatatkan selisih jauh dengan film Amerika Serikat 'Looking for My Dog' yang berada di posisi kedua dengan skor 439 poin.'Jung_E' yang dirilis pada tanggal 20 Januari merupakan film fiksi ilmiah yang disutradarai oleh Yeon Sang-ho dan menggambarkan kisah orang-orang yang ingin mengembangkan robot tempur kecerdasan buatan terbaik.Kim Hyun-joo, Ryu Kyung-soo, dan mendiang aktris Kang Su-yeon yang meninggal dunia pada tahun lalu merupakan pemeran utama film Jung_E.