Korsel, AS, Jepang Gelar Pertemuan Kepala Staf AD Trilateral di Hawaii

Photo : YONHAP News

Sehubungan dengan peningkatan kerja sama keamanan trilateral antara Korea Selatan, Amerika Serikat (AS), dan Jepang, dilaporkan AS berencana menggelar pertemuan Kepala Staf Angkatan Darat dari ketiga negara pada bulan April.Otoritas militer Korea Selatan mengatakan pada Selasa (24/01) bahwa Komando Militer Angkatan Darat untuk Indo Pasifik AS berencana menggelar pertemuan Kepala Staf Angkatan Darat dari Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang. Kepala Staf Angkatan Darat Korea Selatan Park Jeong-hwan akan diundang dalam pertemuan tersebut.AS berencana menggelar pertemuan pada awal bulan April di Hawaii, AS, lokasi markas Komando Indo-Pasifik.Seorang pejabat militer Korea Selatan mengatakan pihaknya mempertimbangkan menerima undangan tersebut, namun masih terlalu dini untuk mengutarakan informasi terkait sebagaimana berbagai hal, termasuk bentuk pertemuan, agenda, dan hal lainnya belum ditetapkan.Pertemuan Ketua Kepala Staf Gabungan (JCS) trilateral digelar sebanyak 1 hingga 2 kali setiap tahun secara tatap muka sejak tahun 2010, namun pertemuan tingkat Kepala Staf Angkatan Bersenjata jarang digelar.Di bawah pemerintahan Yoon Suk Yeol, ketiga negara berupaya meningkatkan kerja sama keamanan, termasuk pembagian informasi peringatan rudal dan latihan militer gabungan, sehingga kontak tingkat Kepala Staf Angkatan Bersenjata pun sering digelar.Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat Korea Selatan Park Jeong-hwan sebelumnya pernah berpartisipasi dalam pertemuan tingkat tinggi antara AS, Jepang dan Australia yang digelar di tengah pelaksanaan Pertemuan Ketua JCS multinasional di Australia pada bulan Agustus tahun lalu.Pada bulan November tahun lalu, Kepala Staf Angkatan Laut Korea Selatan Lee Jong-ho juga bertemu dengan Komandan Komando Armada Pasifik AS, dan Kepala Staf Angkatan Bela Diri Maritim Jepang di sela penggelaran Simposium Angkatan Laut Pasifik Barat di Jepang.