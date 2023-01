Photo : YONHAP News

Film Korea Selatan "Decision to Leave" karya sutradara Park Chan-wook gagal masuk dalam daftar kandidat akhir nominasi penghargaan Academy Award, atau Oscar, ke-95.American Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS), penyelenggara penghargaan Oscar, pada hari Selasa (24/01) waktu setempat mengumumkan daftar kandidat akhir di sepuluh kategori, temasuk Penghargaan Film Internasional dan Penghargaan Dokumenter Terbaik."Decision to Leave" masuk dalam daftar kandidat awal nominasi untuk Penghargaan Film Internasional bersama dengan 14 film lainnya pada bulan Desember lalu, namun gagal masuk dalam daftar kandidat akhir yang memuat lima nominasi.Di Academy Award ke-92, film “Parasite” yang disutradarai Bong Joon-ho memenangkan empat penghargaan, termasuk Film Terbaik, menjadi film Korea Selatan pertama yang memenangkan Piala Oscar."Decision to Leave" yang memenangkan penghargaan utama di Festival Film Cannes pada tahun lalu, juga mendapatkan nominasi di ajang penghargaan Critics Choice Award 2023 dan Golden Globe Award 2023 meskipun gagal membawa pulang penghargaan tersebut.