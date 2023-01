Impor Kimchi ke Korsel Capai Rekor Tertinggi pada Tahun Lalu

Photo : YONHAP News

Nilai impor kimchi ke Korea Selatan mencapai titik tertinggi sepanjang tahun 2022 di tengah melonjaknya harga bahan baku, bahkan peningkatan nilai impor tersebut merupakan yang tertinggi dalam 12 tahun terakhir sejak tahun 2010.Berdasarkan data dari Badan Bea Cukai Korea pada Rabu (25/01), volume impor lauk pauk tradisional Korea, seperti kimchi ke Korea Selatan, tercatat sebanyak 169,4 juta dolar AS pada tahun lalu, naik 20,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya.Tahun lalu, harga kimchi impor mencapai 643 dolar AS per ton, atau 18,8% dari harga kimchi ekspor dari Korea Selatan.Sebaliknya, nilai ekspor kimchi dari Korea Selatan menyusut hampir 12 persen, menjadi 140 juta dolar AS pada tahun lalu. Nilai ekspor kimchi tersebut mengalami penurunan pertama dalam tujuh tahun terakhir.Lonjakan impor kimchi ini disebabkan meroketnya harga bahan baku dan produk kimchi lokal, yang mendorong restoran dan pengusaha untuk menggunakan kimchi yang diimpor dari China yang dapat dibeli dengan harga yang lebih murah.Dengan demikian, neraca perdagangan kimchi Korea Selatan kembali mencatatkan defisit hanya setelah satu tahun.