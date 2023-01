Presiden Korsel Bertemu Sekjen NATO dan Menhan AS pada Pekan Depan

Photo : YONHAP News

Presiden Yoon Suk Yeol akan bertemu dengan Sekretaris Jenderal (sekjen) Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) Jens Stoltenberg dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Lloyd Austin secara terpisah di Kantor Kepresidenan di Yongsan, Seoul, Korea Selatan, pada awal pekan depan.Bersama Sekjen NATO, Presiden Yoon dijadwalkan membahas langkah-langkah memperkuat kerja sama antara Korea Selatan dan NATO, keamanan Semenanjung Korea, termasuk masalah Korea Utara, dan jalan keluar dari krisis keamanan global.Korea Selatan kini sedang memperluas kerja sama dengan NATO, melalui peresmian pembukaan Kantor Perwakilan Korea Selatan untuk NATO tahun lalu.Selain itu, Presiden Yoon dan Menteri Pertahanan AS juga akan bertukar pendapat tentang masalah rudal dan nuklir Korea Utara yang semakin serius, penguatan pencegahan yang diperpanjang antara Korea Selatan dan AS, serta lain sebagainya.