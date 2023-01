Pejabat Intelijen AS: Kim Jong-un Belum Perlu Meluncurkan Uji Coba Nuklir ke-7

Photo : YONHAP News

Seorang pejabat intelijen Amerika Serikat (AS) mengatakan bahwa Korea Utara belum melakukan uji coba nuklir ketujuh sebagaimana Pemimpin Kim Jong-un belum melihat perlunya mengambil tindakan serupa.Sydney Seiler, seorang pejabat tinggi intelijen AS mengenai Korea Utara di Dewan Intelijen Nasional (NIC) di bawah Direktorat Intelijen Nasional, merilis pernyataan tersebut dalam sebuah webinar yang digelar oleh Pusat Studi Strategis dan Intelijen, sebuah wadah pemikir yang berbasis di Washington, AS.Sebagai alasan Korea Utara tidak melakukan uji coba nuklir ketujuh, Seiler mengatakan bahwa Korea Utara tidak memiliki alasan internal mendesak untuk mencapai tenggat waktu tertentu.Pejabat itu mengatakan dia mencapai konklusi tersebut dengan menganalisis kebutuhan pembangunan, demonstrasi, diplomatik, dan domestik.Seiler menambahakan jika tujuan peluncuran untuk mencitrakan perbaikan, kekuatan, dan pertumbuhan ancaman nuklir eksponensial, sebuah uji coba bukan hal kritis untuk dilakukan.Otoritas intelijen Korea Selatan dan AS menganalisis bahwa Korea Utara telah menyelesaikan persiapan uji coba nuklir ketujuh pada tahun lalu dan hanya membutuhkan perintah Pemimpin Kim Jong-un untuk peluncuran.