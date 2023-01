Sentimen Bisnis Memburuk Selama 5 Bulan Berturut-turut di Januari

Photo : YONHAP News

Sentimen bisnis memburuk selama lima bulan berturut-turut pada Januari, di tengah ketidakpastian ekonomi yang terus berlanjut.Menurut Bank Sentral Korea (BOK) pada Jumat (27/01), Indeks Survei Bisnis (BSI) untuk semua industri turun 5 poin per bulan tercatat di 69 pada Januari, merupakan yang terendah dalam 28 bulan terakhir.BSI di angka 64 juga tercatat pada September 2020. Angka di bawah 100 berarti jumlah yang pesimis melebihi jumlah yang optimis.Penurunan terkini tersebut menandai penurunan terbesar per bulan sejak indeks tersebut anjlok 11 poin pada Maret 2020.Angka di Januari Ini menandai penurunan lima bulan berturut-turut setelah kenaikan ke angka 81 di Agustus tahun lalu.BSI sektor manurfaktur dan non-manufaktur keduanya turun 5 poin per bulan, tercatat di 66 dan 71 secara berurutan di Januari.Sementara itu, perkiraan perusahaan-perusahaan lokal untuk Februari juga turun 2 poin per bulan, tercatat di 68.