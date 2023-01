Pentagon: Menhan AS Berangkat ke Korsel dan Filipina pada Minggu

Photo : YONHAP News

Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Lloyd Austin akan berangkat untuk kunjungan ke Korea Selatan dan Filipina pada Minggu (29/01).Sabrina Singh, Juru Bicara Wakil Ketua Kemeneterian Pertahanan pada Kamis (26/01) mengatakan dalam sebuah pengarahan pers bahwa Austil telah menggarisbawahi komitmen AS untuk keamanan Korea Selatan dalam kunjungannya ke negara tersebut.Pemimpin pertahanan AS itu akan bertemu dengan rekannya dari Korea Selatan, Lee Jong-sup, dan Presiden Yoon Suk Yeol, namun Singh menolak mengonfirmasi kemungkinan peremuan dengan Presiden Yoon, mengatakan bahwa jadwal rinci akan diinformasikan nanti.Pentagon mengatakan bahwa Menteri Austin akan bertemu dengan pejabat pemerintah senior dan pemimpin militer dari kedua negara untuk memajukan stabilitas regional dan mendorong kemitraan pertahanan dengan AS.Di Korea, Austin juga akan memeriksa kesiapan latihan tabletop (TTX), simulasi untuk menguji kemampuan teoritis dalam menanggapi situasi, yang dipimpin oleh Komisi Strategi Pencegahan.