Menteri Pertahanan Korsel dan AS Bertemu di Seoul

Photo : YONHAP News

Menteri Pertahanan Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) akan bertemu di Seoul untuk membahas isu bilateral, termasuk kerja sama kebijakan Korea Utara.Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengatakan pada Jumat (27/01) bahwa Menteri Pertahanan Korea Selatan Lee Jong-sup dan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin bertemu di Seoul pada 31 Januari.Seorang pejabat Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengatakan bahwa kedua pihak akan membahas isu terkait aliansi bilateral, termasuk kerja sama kebijakan terhadap Korea Utara, peningkatan kemampuan pencegahan strategis yang diperpanjang AS, serta lainnya.Wakil Juru bicara Pentagon Sabrina Singh mengatakan pada Kamis (26/01) waktu setempat bahwa Menteri Austin akan menekankan janji pertahanan bagi negara-negara sekutu, dan setelah pertemuan tingkat menteri tersebut, sebuah jumpa pers bersama akan dilaksanakan.Diperkirakan Menteri Austin akan memeriksa persiapan terkait Latihan Tabletop (TTX) Komisi Strategi Pencegahan (DSC) saat mengunjungi Korea Selatan.Kedua negara berupaya menyediakan langkah lanjutan berdasarkan skenario di mana Korea Utara lebih dulu menggunakan serangan nuklir, sehingga kedua pihak akan memperkuat kemampuan melalui TTX.Selain itu, kedua negara akan membahas langkah peningkatan kerja sama keamanan, termasuk pembagian informasi peringatan rudal Korea Utara, antara Korea Selatan, AS dan Jepang.Untuk itu, terdapat kemungkinan Korea Selatan, AS dan Jepang menggelar pertemuan tingkat Wakil Menteri Pertahanan dalam Konferensi Keamanan antara Korea Selatan, AS dan Jepang dalam waktu dekat.Sementara itu, pihaknya juga membagikan informasi terkait konferensi tingkat tinggi (KTT) antara AS dan Jepang yang digelar pada 13 Januari lalu.Dalam KTT antara Presiden Joe Biden dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida tersebut, AS menyatakan dukungan penuh untuk peningkatan kekuatan pertahanan bela diri Jepang, dan kedua pemimpin juga menyebut mengenai denuklirisasi lengkap di Semenanjung Korea dan peningkatan kerja sama trilateral.Sementara itu, jadwal lain Menteri Austin, yang mengunjungi Korea Selatan sebelum ke Filipina, belum dipublikasikan.Kementerian Pertahanan AS mengatakan bahwa kunjungan Menteri Austin kali ini menegaskan kembali tekad AS untuk mendukung visi melindungi wilayah Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, serta bekerja sama dengan negara-negara aliansinya.Dengan diawali kunjungan Menteri Austin kali ini, Korea Selatan dan AS akan menggelar 3 pertemuan Menteri Pertahanan dalam tahun ini, termasuk Konferensi Keamanan Asia di Singapura pada Juni dan Pertemuan Konsultasi Keamanan antara Korea Selatan dan AS (SCM) di Seoul pada November.