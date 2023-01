Korsel dan AS Gelar Serangkaian Pertemuan Menteri pada Pekan Ini

Photo : YONHAP News

Sejumlah pejabat tinggi diplomasi dan keamanan Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) akan mengadakan serangkaian pertemuan bilateral di Seoul dan Washington selama pekan ini untuk membahas perihal yang menjadi kepentingan bilateral, termasuk ancaman nuklir Korea Utara.Menurut pejabat pemerintah kedua negara pada Minggu (29/10), Menteri Pertahanan AS Lloyd J. Austin yang telah memulai perjalanan ke Korea Selatan dan Filipina akan bertemu dengan rekannya dari Korea Selatan Menteri Lee Jong-sub di Seoul pada Selasa (31/01).Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak diperkirakan akan membahas secara intensif langkah-langkah kerja sama untuk melawan ancaman Korea Utara, seperti uji coba nuklir ke tujuh, serta rincian tanggapan guna memperkuat implementasi pencegahan yang diperpanjang.Diharapkan pula kedua menteri akan meninjau persiapan latihan pencegahan yang diperpanjang (DCS TTX) antara Korea Selatan dan AS yang dijadwalkan akan berlangsung pada Februari.Pada awal Februari, segera setelah pertemuan Menteri Pertahanan antara kedua negara, Menteri Luar Negeri Korea Selatan Park Jin akan melawat ke AS, sebelum kunjungan Menteri Luar Negeri AS Tony Blinken ke China yang diperkirakan digelar pada 5-6 Februari.Di samping pertemuan Menteri Luar Negeri pada 3 Februari, Menteri Park juga akan mengadakan pembicaraan dengan pejabat senior Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih.Agenda pembicaraan antara para diplomat tinggi Seoul dan Washington diperkirakan akan berfokus pada jadwal kunjungan Presiden Yoon Suk Yeol yang diharapkan akan dilaksanakan paling cepat pada semester pertama tahun ini, selain cara peningkatan persekutuan kedua negara.