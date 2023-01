Mantan Ketua Ssangbangwool Grup Kirim 3 Juta Dolar AS ke Korut

Photo : YONHAP News

Kejaksaan melajutkan investigasi terhadap mantan Ketua Grup Ssangbangwool Kim Seong-tae terkait dugaan pengiriman dana 5 juta dolar AS ke Korea Utara pada tahun 2019.Kim sebelumnya mengatakan bahwa 5 juta dolar AS tersebut adalah imbalan proyek kerja sama ekonomi dengan Korea Utara, namun dalam investigasi kejaksaan baru-baru ini, Kim menjelaskan bahwa 5 juta dolar AS yang dikirimkan adalah dana dukungan proyek Provinsi Gyeonggido untuk 'pertanian pintar' Korea Utara. Dilaporkan bahwa dia kemudian mengirimkan tambahan 3 juta dolar AS ke Korea Utara.Menurutnya, Korea Utara meminta dana tersebut untuk kunjungan Ketua Partai Demokrat Lee Jae-myung, yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Gyeonggido, ke Korea Utara. Oleh sebab itu, mantan Ketua Kim mengirimkan 3 juta dolar AS ke Korea Utara.Sehubungan dengan dugaan tersebut, Ketua Lee Jae-myung menyangkal segala tuduhan dan mengatakan bahwa hal tersebut terdengar seperti cerita novel baru.Selain itu, mantan Ketua Kim, yang hingga saat ini bersikeras tidak pernah berbicara dengan Ketua Lee, mengatakan dalam investigasi kejaksaan baru-baru ini bahwa dia pernah berbicara dengan Lee melalui telepon saat bertemu dengan Wakil Gubernur Gyeonggido Lee Hwa-young.Kejaksaan tengah menginvestigasi jumlah dana yang dikirim ke Korea Utara berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Kim Seong-tae, dan akan menyelidiki apakah Ketua Lee mengetahui hal tersebut atau pernah mendapat laporan terkait hal tersebut atau tidak.