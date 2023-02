Korsel dan AS Gelar Latihan Udara Gabungan

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) menggelar latihan udara gabungan di sekitar Semenanjung Korea yang melibatkan pesawat pengebom strategis AS B-1B.Kementerian Pertahanan Seoul mengatakan bahwa Angkatan Udara sekutu telah menggelar latihan udara gabungan untuk pertama kalinya pada Rabu (01/02) di atas perairan barat Korea Selatan.Pesawat pengebom strategis B-1B bergabung dengan pesawat siluman Angkatan Udara AS F-22 dan F-35B serta pesawat siluman Angkatan Udara Korea Selatan F-35A.Kementerian mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa latihan udara gabungan menunjukkan niat dan kemampuan AS untuk menyediakan pencegahan yang diperpanjang yang kuat dan andal melawan ancaman nuklir dan rudal Korea Utara.Kementerian mengatakan bahwa latihan tersebut sesuai dengan kesepakatan yang dicapai dalam konferensi tingkat tinggi kedua negara dan rapat konsultasi keamanan tingkat kementerian pertahanan pada tahun lalu untuk menempatkan aset-aset strategis AS secara bertahap dan terkoordinasi.Ditambahkannya bahwa latihan tersebut juga mencerminkan tekad kuat sekutu untuk menjaga keamanan nasional Korea Selatan dan kemanan masyarakatnya dari provokasi Korea Utara.