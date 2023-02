Kemenkeu Korsel: The Fed Naikkan Suku Bunga Acuan, Pasar Keuangan Stabil

Photo : YONHAP News

Menteri Keuangan Choo Kyung-ho menilai pasar keuangan internasional akan stabil setelah Bank Sentral Amerika Serikat (AS), atau The Fed, menaikkan suku bunga acuan sebesar seperempat persen poin pada Rabu (01/02) kemarin.Kementerian mempresentasikan penilaian tersebut dalam sebuah rapat bersama Gubernur Bank Sentral Korea (BOK) Rhee Chang-yong dan para pemimpin otoritas keuangan untuk meninjau kenaikan suku bunga acuan AS baru-baru ini dan memeriksa pasar keuangan.The Fed menaikkan suku bunga acuan untuk pinjaman jangka pendek sebesar 0,25 persen poin, memperlambat kecepatan kenaikan setelah menaikkan suku bunga sebesar 0,50 persen poin pada Desember setelah kenaikan 4 kali berturut-turut sebesar masing-masing 0,75 persen poin.Menteri Choo menyebut bahwa The Fed memperlambat kenaikan suku bunga, dan pasar keuangan global tetap stabil.Kementerian mengatakan bahwa pasar keuangan lokal tampak menunjukkan indikasi volatilitas yang mereda berkat langkah stabilisasi pasar yang dilakukan pemerintah dan ekspektasi perlambatan langkah pengetatan moneter global.Meski demikian, ketidakpastian ekonomi Korea Selatan berlanjut akibat lemahnya ekspor serta ekspektasi inflasi yang tetap tinggi untuk sementara waktu. Choo berjanji memperkuat pemantauan pasar dan mengupayakan kebijakan kombinasi yang optimal.