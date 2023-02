Samsung Luncurkan Seri Galaxy S23 dengan Kamera 200 Megapixel

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics memperkenalkan ponsel pintar terbaru seri Galaxy S23 dengan fungsi kamera yang telah disempurnakan.Samsung Electronics mengadakan acara peluncuran "Galaxy Unpacked" di San Francisco, Amerika Serikat, pada Rabu (01/02) waktu setempat, meluncurkan tiga model premium, yakni Galaxy S23, Galaxy S23 Plus, dan Galaxy S23 Ultra.Seri Galaxy S23 yang diluncurkan secara resmi tersebut memiliki sensor kamera 200 megapixel (MP).Khususnya, kamera depan Dual Pixel bersensor 12 MP menghasilkan kualitas gambar yang lebih jelas dan rapih dibandingkan model sebelumnya.Kamera ini juga dilengkapi dengan fungsi untuk menganalisis jarak antara kamera dan subjek, serta membedakan subjek dan latar belakang secara cermat untuk membuat potret subjek tampak menonjol bahkan di malam hari.Kamera belakang Galaxy S23 dan Galaxy S23 Plus menggunakan sensor kamera 50 MP, sedangkan Galaxy S23 Ultra dilengkapi sensor kamera 200 MP dengan zoom optik yang telah ditingkatkan.Selain itu, telepon pintar tersebut menggunakan prosesor terbaru Qualcomm, Application Processor (AP) untuk Galaxy, sehingga kecepatan unit pemrosesan grafis (GPU) yang dimiliki meningkat 41 persen dari model sebelumnya, serta dilengkapi dengan baterai berkapasitas lebih besar.Mulai 17 Februari, telepon pintar seri Galaxy S23 akan dirilis secara di pasar global, termasuk Korea Selatan.Harga Galaxy S23 dan S23 Plus masing-masing berkisar mulai dari 1.155.000 won dan 1.353.000 won, serta model ultra dijual dikisaran 1.599.400 won. Harga telepon genggam model terbaru ini lebih mahal 150.000 won dari model sebelumnya.