Kemlu Korut: Korut akan Tanggapi Langkah Militer AS dengan Tanggapan Kuat

Photo : YONHAP News

Terkait pernyataan Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Lloyd Austin baru-baru ini, Korea Utara mengatakan pihaknya akan menanggapi langkah militer apa pun dari Amerika Serikat (AS) dengan tanggapan kuat sesuai dengan prinsip 'nuklir lawan nuklir'.Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara melalui Kantor Berita Pusat Korea Utara (KCNA) pada Kamis (02/02) membuat pernyataan tersebut menanggapi pernyataan Menteri Austin dalam pertemuan menteri pertahanan Korea Selatan dan AS baru-baru ini.Dikatakannya bahwa Korea Utara tidak tertarik pada kontak atau dialog apa pun dengan AS jika Negara Paman Sam itu masig menjalankan kebijakan bermusuhan dan konfrontatif terhadap Korea Utara.Pernyataan juru bicara tersebut juga dibuat setelah Angkatan Udara Korea Selatan dan AS menggelar latihan udara gabungan pertama dalam tahun ini di wilayah udara Laut Baratpada Rabu (01/02).Terkait hal tersebut, Kementerian Unifikasi Korea Selatan mengatakan bahwa Korea Utara seharusnya memilih dialog dan kolaborasi, bukan ancaman dan provokasi, serta mendesak Pyongyang untuk berdialog demi pewujudan Semenanjung Korea yang damai, sejahtera, dan bebas nuklir.Sementara itu, Reuters melansir pada Rabu (01/02) waktu setempat bahwa AS menolak anggapan bahwa latihan gabungan Korea Selatan dan AS di wilayah tersebut merupakan provokasi terhadap Korea Utara.Juru Bicara Gedung Putih menyampaikan bahwa AS tidak memiliki niat bermusuhan dengan Korea Utara dan telah menyatakan keinginan untuk berdialog secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan guna mengatasi isu-isu yang menjadi kepentingan bilateral dan regional.Dilanjutkannya, AS akan bekerja sama dengan negara-negara sekutunya untuk melaksanakan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa agar dapat membatasi program senjata Korea Utara.