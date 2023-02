The Fed Naikkan Suku Bunga Acuan, BOK Khawatirkan Perluasan Volatilitas

Photo : YONHAP News

Bank Sentral Korea (BOK) mengungkapkan bahwa kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat (AS), atau The Fed, sebesar 0,25 persen poin sesuai dengan perkiraan pasar, namun demikian, kemungkinan volatilitas di pasar keuangan global tidak dapat diabaikan sebagaimana terdapat perbedaan persepsi jalur suku bunga ke depan antara The Fed dan pasar.BOK menggelar rapat peninjauan kondisi pasar dengan Wakil Gubernur BOK Lee Seung-heon pada Kamis (02/02) dan memeriksa situasi pasar keuangan global dan dampaknya terhadap pasar keuangan domestik dan valuta asing setelah pengumuman hasil rapat Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) AS.Dalam rapat tersebut, Wakil Gubernur Lee mengatakan kenaikan suku bunga The Fed sesuai dengan perkiraan pasar, tapi meskipun kenaikan suku bunga acuan terus berlanjut seperti yang ditetapkan dalam keputusan sebelumnya, namun suku bunga turun dan harga saham mengalami kenaikan akibat dampak pernyataan Ketua The Fed Jerome Powell yang dinilai lebih memilih pelonggaran kebijakan moneter.Namun, Lee menyebut bahwa Powell menegaskan perlunya mempertahankan kebijakan pengetatan untuk saat ini, mengingat inflasi yang telah sedikit mereda tetapi tetap tinggi.Lee juga menilai masih terdapat ketidakpastian akibat perluasan faktor risiko seperti kontraksi likuiditas global, perubahan ekspektasi kebijakan Bank Sentral Eropa (ECB) dan Bank Sentral Japan, serta fluktuasi harga bahan baku internasional seperti harga minyak seiring dimulainya kembali kegiatan ekonomi di China.Dia menegaskan pihaknya akan memantau secara seksama kondisi pasar, seperti nilai tukar mata uang dan arus modal, serta mengambil langkah stabilisasi pasar dini dan aktif jika diperlukan sebagaimana volatilitas di pasar keuangan dan valuta asing dapat meningkat akibat perubahan kondisi eksternal.Kesenjangan suku bunga acuan antara Korea Selatan dan AS saat ini melebar menjadi 1,00 hingga 1,25 persen poin.Menjelang pengambilan keputusan mengenai tingkat suku bunga acuan pada tanggal 23 mendatang, kekhawatiran BOK pun semakin besar.Mempertimbangkan harga barang yang kembali melonjak dan kesenjangan suku bunga dengan AS, BOK kemungkinan terpaksa menaikkan suku bunga acuann, tetapi tidak mudah untuk mengendalikan perekonomian sebagaimana kondisi kembali mundur dengan cepat.