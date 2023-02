Cadangan Devisa Korsel Naik Selama 3 Bulan Berturut-turut

Photo : YONHAP News

Cadangan devisa Korea selatan meningkat selama tiga bulan berturut-turut di Januari berkat melemahnya nilai tukar dolar AS.Menurut Bank Sentral Korea (BOK) pada Jumat (03/02), cadangan devisa Korea Selatan tercatat total 429,97 miliar dolar AS per akhir bulan lalu, naik 6,81 miliar dolar dibandingkan sebulan sebelumnya.Nilai cadangan devisa tersebut meningkat untuk ketiga bulan berturut-turut setelah mencatatkan penurunan selama tiga bulan mulai Agustus hingga Oktober.Kenaikan ini didorong oleh naiknya nilai aset non-dolar AS saat dikonversi ke dolar AS, dengan melemahnya nilai tukar dolar sebesar 1,5 persen terhadap mata uang negara utama lain di Januari.Hingga akhir Desember, Korea Selatan adalah pemegang devisa kesembilan terbesar di dunia. China berada di puncak daftar dengan lebih dari 3 triliun dolar, diikuti oleh Jepang, Swiss, dan Rusia.