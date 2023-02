Presiden Yoon Suk Yeol Berencana Lakukan Kunjungan Kenegaraan ke AS

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dilaporkan sedang merencanakan kunjungan ke Amerika Serikat (AS) pada semester pertama tahun ini.Apabila lawatan kunjungan kenegaraan ke AS tersebut terlaksana, maka akan menjadi kunjungan pertama dalam 12 tahun sejak kunjungan mantan Presiden Lee Myung-bak pada tahun 2011.Menurut sumber diplomatik pada Jumat (03/02), otoritas Korea Selatan dan AS tengah mengatur agenda kunjungan kenegaraan Presiden Yoon ke AS bersama kemungkinan kunjungan kerja.Kunjungan pemimpin negara diklasifikasikan dalam beberapa kategori, yaitu kunjungan kenegaraan, kunjungan resmi, kunjungan kerja, dan kunjungan pribadi, sebagaimana terdapat perbedaan protokol untuk setiap jenis kunjungan.Dalam kunjungan kenegaraan, digelar upacara penyambutan resmi dan parade militer, penembakan meriam, pidato di majelis nasional, jamuan makan malam, serta pementasan, dan upacara pelepasan.Menyambut 70 tahun jalinan hubungan aliansi antara kedua negara, terdapat kemungkinan besar Presiden Yoon akan melakukan kunjungan kenegaraan ke AS pada sekitar bulan April.Namun, Kantor Kepresidenan masih bersikap hati-hati sebagaimana kunjungan kenegaraan harus diumumkan secara bersama-sama dengan negara pengundang, serta pertimbangan mengenai jadwal Majelis Nasional AS.