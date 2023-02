Seoul Bahas Peningkatan Batas Usia Penggunaan Transportasi Umum Gratis

Photo : YONHAP News

Setelah pemerintah Kota Daegu mengumumkan sedang mempertimbangkan untuk menaikkan usia minimum penumpang gratis kereta bawah tanah (MRT) dari 65 tahun menjadi 70 tahun, Wali Kota Seoul Oh Se-hoon menyatakan niat mereformasi standar usia di Seoul.Wali Kota Oh dalam akun media sosialnya pada hari Jumat (03/02) mengatakan telah saatnya membuka diskusi sosial mengenai revisi sistem biaya transportasi umum.Menurut Oh, Kenaikan tarif transportasi umum menjadi topik hangat, namun persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana mengubah struktur kesejahteraan sosial dalam masyarakat yang menua dengan cepat, sebagaimana dalam waktu dekat, populasi warga lanjut usia akan mencapai sepertiga dari total populasi, dan Korea Selatan akan memasuki "era 100 tahun" di mana masyarakat hidup hingga usia 100 tahun, sehingga harus menemukan cara untuk tidak terus membebani generasi mendatang.Dia mengusulkan revisi sistem biaya transportasi umum serta dukungan pemerintah untuk menanggung setidaknya sebagian dari kerugian dari layanan gratis tersebut, sehingga tidak membebani masyarakat umum.Selain itu, Oh juga menekankan revisi sistem berdasarkan konsensus sosial, dan untuk itu, pihaknya akan membahas isu tersebut bersama masyarakat, Majelis Nasional, dan pemerintah.Oh menambahkan bahwa pembahasan bersama komunitas warga lanjut usia telah dilakukan pada awal tahun ini, dan jadwal acara diskusi akan disesuaikan di pertengahan Februari ini.Dia berjanji akan menyediakan sistem transportasi umum yang berkelanjutan dan terjangkau sembari tetap menghormati generasi yang lebih tua.