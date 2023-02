Menlu Korsel dan AS Diskusikan Kemungkinan Kunjungan Presiden Yoon ke AS

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan Park Jin yang sedang berkunjung ke Amerika Serikat (AS) mengungkapkan dia tengah mendiskusikan kemungkinan pertemuan puncak antara Presiden Yoon Suk Yeol dan Presiden AS Joe Biden.Dalam konferensi pers sesuai pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Antony Blinken pada Jumat (03/02) waktu setempat, Menteri Park menyampaikan pihaknya terus mengadakan perundingan dengan AS terkait kunjungan Presiden Yoon ke AS, tetapi belum mencapai kesepakatan pasti.Pemerintah Seoul dilaporkan sedang mendorong pelaksanaan pertemuan puncak selambatnya pada paruh pertama tahun ini dan secepatnya bulan Maret atau April.Jika terlaksana, maka pertemuan antara Presiden Yoon dan Presiden Biden ini akan menjadi pertemuan kedua antara kedua pemimpin, setelah pertemuan pertama di Seoul pada Mei 2022.Menteri Park tiba di Washington, AS, pada Rabu (01/02) setelah kunjungan singkatnya ke New York.Selama lawatannya di AS, Menteri Park telah bertemu dengan sejumlah pejabat tinggi AS, termasuk melaksanakan pertemuan antara Menteri Luar Negeri Korea Selatan dan AS serta pertemuan dengan Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan dan pemimpin Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres.Dalam serangkaian pertemuan tersebut, kedua negara sepakat bekerja sama untuk menciptakan aliansi bilateral demi masa depan, dengan memperluas aliansi strategi komprehensif global.