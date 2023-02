TXT Jadi Grup Idol K-Pop ke-5 yang Berhasil Merajai Billboard 200

Photo : YONHAP News

Boygrup Korea Selatan Tomorrow X Together, atau TXT, merajai daftar album utama Billboard untuk pertama kalinya.Pada Minggu (05/02), menurut majalah musik Amerika Serikat (AS) yang membuat kumpulan daftar tersebut, grup K-Pop beranggotakan lima perosnel itu menduduki peringkat satu di daftar "Billboard 200", hampir empat tahun setelah pertama kali debut, menjual 161.500 album baru dengan judul “The Name Chapter: Temptation.Hingga saat ini, lima grup K-pop telah meraih perinkat satu di daftar album Billboard 200, termasuk BTS, SuperM, Stray Kids, dan Blackpink.Big Hit Music, agensi manajemen TXT dan BTS, menjadi agensi Korea Selatan pertama yang memiliki beberapa grup di bawah naungannya berhasil meraih peringkat satu di tangga lagu utama Billboard.Billboard membuat peringkat album berdasarkan penjualan album fisik, track album, dan streaming album.