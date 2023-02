KOSPI Anjlok 1,7 %, Ditutup di Kisaran 2.430

Photo : YONHAP News

Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) tergelincir ke kisaran 2.430 akibat aksi jual investor asing dan investor institusi.KOSPI mengalami penurunan 42,21 poin atau 1,7 persen dibandingkan angka penutupan sehari sebelumnya, ditutup pada sesi perdagangan hari Senin (06/02) di level 2.438,19.Sementara KOSDAQ, yang didominasi saham perusahaan-perusahaan teknologi, ditutup di level 761,33, turun 5,46 poin atau 0,71 persen.Di pasar valuta asing, nilai tukar won melemah 23,4 won terhadap dolar AS, mengakhiri perdagangan hari ini di angka 1.252,8 won per dolar AS.