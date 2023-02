Pemkot Seoul Berencana Naikkan Tarif Dasar Bus dan MRT

Photo : KBS News

Pemerintah Kota (pemkot) Seoul tengah mempertimbangkan kenaikan tarif bus kota dan kereta bawah tanah (MRT) senilai 300-400 won.Pada 6 Februari, Pemkot Seoul menyerahkan 'proposal untuk mendengarkan pendapat mengenai rencana kenaikan tarif dasar kendaraan umum di Ibu Kota Seoul' ke Majelis Kota Seoul.Dalam rancangan tersebut, terdapat langkah kenaikan tarif dasar MRT hingga 1.550 won atau 1.650 won per 10 km dari 1.250 won saat ini.Selain itu, juga terdapat rencana penyesuaian untuk meningkatkan biaya tambahan sebesar 50% berdasarkan jarak, dari 100 won saat ini menjadi 150 won per 5 km dalam jarak tempuh 10 km - 50 km, dan tambahan biaya dari 100 won menjadi 150 won per 8 km setelah menempuh jarak lebih dari 50 km.Untuk bus dalam lingkungan, Pemkot Seoul hanya menaikkan tarif sebesar 300 won menjadi 1.200 won.Sehubungan dengan langkah penyesuaian tarif diskon untuk transfer terintegrasi di wilayah metropolitan Seoul, tarif dasar yang dikenakan adalah tarif yang paling tinggi di antara jenis kendaraan umum yang digunakan, dan tarif tambahan akan dikenakan sebesar naik sebesar 150 won per 5 km, naik 50% dari sebelumnya sebesar 100 won.Apabila langkah penyesuaian tarif dasar kendaraan umum ini ditetapkan, maka sistem tarif dasar kendaraan umum di Korea Selatan akan berubah untuk pertama kalinya dalam 8 tahun sejak Juni 2015.Pemkot Seoul menerangkan bahwa MRT dan bus kota telah mengalami peningkatan defisit masing-masing senilai 920 miliar won dan 540 miliar won selama 5 tahun terakhir.Ditambahkan pula, pihaknya tidak dapat menghilangkan defisit melalui upaya perusahaan operator kendaraan umum atau dukungan finansial dari pemerintah kota saja, sehingga pihaknya akan mengatur tarif dasar kendaraan umum dalam batasan yang tidak membebani masyarakat.Langkah kenaikan ini akan ditetapkan setelah melalui diskusi terbuka pada 10 Februari, pemeriksaan Komite Manajemen Harga Konsuem, dan prosedur lainnya.