TXT Duduki Puncak Billboard 200 Global

Photo : YONHAP News

Grup-grup idola K-pop terus mencatatkan namanya di daftar musik Billboard.Menurut dafar Billboard Amerika Serikat terbaru pada Selasa (07/02) waktu setempat, mini album ke-5 Tomorrow X Together (TXT) berjudul 'TEMPTATION' menempati puncak Billboard 200.TXT berhasil menempati urutan puncak untuk pertama kalinya dalam 3 tahun 11 bulan sejak debut pada Maret 2019.Lagu andalan di album "Sugar Rush Ride" juga masuk di urutan ke-44 dalam tangga lagu Billboard 200 Global.Selain itu, dua lagu girlgroup NewJeans berhasil masuk dalam tangga lagu Billboard Hot 100.Lagu hit mereka "OMG" naik dua peringkat ke urutan 77 dan lagu "Ditto" menempati urutan ke-90.Lagu "OMG" berada di urutan ke-11 dan "Ditto" di urutan ke-12 pada tangga lagu Billboard 200 Global.Selain itu, "Moonlight Sunrise" dari Twice berada di urutan ke-68 dan "Antifragile" dari LE SSERAFIM menempati peringkat 77 di Billboard 200 Global.Lagu andalan di album kedua Black Pink "Shut Down" juga menempati urutan ke-133 di Billboard 200 Global, dan tetap bertahan di tangga lagu tersebut selama 20 minggu berturut-turut.Di tangga lagu yang sama, lagu Black Pink "Pink Venom" turun lima tangga ke peringkat 146.