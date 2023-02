Korsel, AS, Jepang Gelar Pembicaraan Tingkat Wamenlu Minggu Depan

Photo : YONHAP News

Korea Selatan, Amerika Serikat (AS), dan Jepang dijadwalkan menggelar rapat tingkat wakil menteri di Washington, AS, pada minggu depan.Menurut Kementerian Luar Negeri pada Rabu (08/02), Wakil Pertama Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun-dong akan bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri AS Wendy Sherman dan rekannya dari Jepang, Takeo Mori, untuk mengadakan rapat trilateral pada Senin (13/02).Ketiga negara akan menggelar rapat tingkat wakil menteri luar negeri rutin untuk membahas kerja sama trilateral menghadapi senjata nuklir Kora Utara serta isu-isu regional dan global.Kementerian mengatakan bahwa setelah pembicaraan trilateral tersebut, Wakil Menteri Cho juga akan mengadakan rapat bilateral terpisah dengan Wakil Menteri Mori untuk membahas isu kompensasi bagi para korban kerja paksa di masa penjajahan Jepang.Menteri Luar Negeri Korea Selatan Park Jin juga akan menggelar rapat bilateral bersama rekannya, Yoshimasa Hayashi, di sela-sela Konferensi Keamanan Munich di Jerman yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat (10/02) hingga Minggu (12/02).