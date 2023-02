3 Grup Keuangan Korsel Cetak Rekor Laba Tertinggi pada Tahun Lalu

Photo : YONHAP News

Sejumlah grup perusahaan keuangan ternama di Korea Selatan dilaporkan membukukan laba tertinggi pada tahun lalu.Kecuali Grup Keuangan Hana, salah satu dari empat perusahaan keuangan terbesar, yaitu KB Financial Group, Shinhan Financial Group, dan Woori Bank mengumumkan pada Rabu (08/02) bahwa pihaknya telah mencatatkan laba terbesar pada tahun lalu.Total laba bersih KB Financial Group pada tahun lalu tercatat sebanyak 4,41 triliun won, memecahkan rekor tahun 2021 sebesar 4,4 triliun won.Shinhan Financial Group yang membukukan laba bersih tertinggi sekitar 4 triliun won pada tahun 2021 juga membukukan laba bersih sebesar 4,6 triliun won, mengalami kenaikan 15,5 persen tahun lalu.Woori Bank juga membukukan laba bersih sebesar 3,16 miliar won pada tahun lalu, meningkat 22,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya.Dengan demikian, total laba bersih gabungan dari ketiga grup keuangan tersebut mencapai 12,2 triliun won pada tahun lalu.Kinerja tertinggi dari grup-grup keuangan tersebut adalah berasal dari pendapatan bunga.Bank Sentral Korea menaikkan suku bunga acuan sebesar total 2,25 persen poin dalam tujuh kesempatan pada tahun lalu.Pendapatan bersih komisi yang didapatkan KB pada tahun lalu menurun 8,4 persen, tetapi pendapatan bersih dari bunga melonjak 18,9 persen.Pendapatan bersih Shinhan dari komisi menurun 30,4 persen, sedangkan pendapatan bersih dari bunga meningkat 17,9 persen pada tahun lalu.Woori juga mmbukukan peningkatan laba sebesar 24,5 persen pada tahun lalu, meskipun pendapatan lainnya menurun 15,4 persen.Ketiga perusahaan grup keuangan tersebut memutuskan akan membagikan keuntungan tersebut kepada para pemegang saham.