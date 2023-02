Korsel-AS Gelar Latihan Militer Gabungan

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) menggelar latihan militer gabungan pada minggu lalu untuk menangkal ancaman drone kecil Korea Utara yang terus berkembang.Menurut Angkatan Udara AS di Korea Selatan pada Minggu (12/02), kedua negara sekutu menggelar latihan pencegahan drone gabungan di pangkalan udara AS di Gunsan, Provinsi Jeolla Utara, pada Selasa (07/02) lalu.Latihan gabungan tersebut dilaporkan mengerahkan dronebuster dan senapan serbu K2C1 untuk menembak jatuh drone musuh simulasi. Dronebuster adalah sebuah pengacau frekuensi radio yang dapat menetralkan drone musuh.Militer AS merilis foto-foto yang menunjukkan pasukan korea Selatan menargetkan drone musuh dalam latihan gabungan tersebut.Latihan kontra-drone itu merupakan bagian dari latihan militer gabungan yang digelar mulai Minggu (05/02) hingga Kamis (09/02) di Pangkalan Udara Gunsan.