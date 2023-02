Wamenlu Korsel Bertolak ke AS untuk Rapat Trilateral Bersama AS dan Jepang

Photo : YONHAP News

Wakil Pertama Menteri Luar Negeri Cho Hyun-dong pada Minggu (12/02) mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya menyelesaikan isu kompensasi bagi para korban kerja paksa masa penjajahan Jepang melalui serangkaian konsultasi tingkat tinggi dengan Tokyo.Wakil Menteri tersebut membuat pernyataan kepada para wartawan pada Minggu (12/02) sebelum berangkat ke Amerika Serikat (AS) untuk pertemuan trilateral bersama para wakil menteri dari AS dan Jepang.Cho dilaporkan mengatakan bahwa masih terlalu dini untuk berspekulasi mengenai kapan kedua negara akan menghasilkan konklusi mengenai isu kompensasi.Cho dijadwalkan menghadiri pembicaraan trilateral di Washington, AS, pada Senin (13/02), sebelum menggelar rapat bilateral secara terpisah bersama rekannya dari AS dan Jepang.Sementara itu, Menteri Luar Negeri Korea Selatan Park Jin juga akan berpartisipasi dalam Konferensi Keamanan Munich tahunan di Jerman mulai Jumat (17/02) hingga Minggu (19/02), dan diperkirakan akan menggelar rapat bilateral dengan rekannya dari Jepang, Yoshimasa Hayashi, di sela-sela konferensi.