Wamenlu Korsel, AS, Jepang Bertemu di Washington, AS

Wakil Menteri Luar Negeri dari Korea Selatan, Amerika Serikat (AS), dan Jepang bertemu di Washington, AS, untuk bertukar pandangan mengenai berbagai isu yang menjadi kepentingan bersama.Wakil Pertama Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun-dong, Wakil Menteri Luar Negeri AS Wendy Sherman, dan Wakil Menteri Luar Negeri Jepang Takeo Mori bertemu untuk pertama kalinya dalam empat bulan sejak pertemuan terakhir pada bulan Oktober di Tokyo, Jepang.Ketiga pihak sependapat mengenai tingkat provokasi nuklir dan rudal Korea Utara yang semakin meningkat, dan sepakat menjalankan kerja sama trilateral demi mencapai denuklirisasi di Semenanjung Korea.Selain peningkatan pencegahan terhadap Korea Utara melalui pelaksanaan latihan militer gabungan antara ketiga negara, ketiganya akan mengupayakan diplomasi bersama di tingkat internasional seperti Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).AS khususnya menekankan pentingnya kerja sama antara ketiga negara, di tengah China mengguncang ketertiban internasinoal di Selat Taiwan dan wilayah Indo Pasifik.Wakil Menteri Wendy Sherman mengatakan bahwa AS akan bersatu dengan negara-negara aliansi dan mitra termasuk Korea Selatan dan Jepang untuk menanggapi aksi China yang dapat menimbulkan tantangan bagi ketertiban internasional.Ditambahkan pula, AS tetap berniat berdialog dengan China, terlepas dari kasus balon pengintai China di AS.Namun, dia tidak memberikan rincian mengenai kemungkinan pertemuan tingkat tinggi antara AS dan China di sela-sela Konferensi Keamanan Munich pada pertengahan bulan Februari ini.