WP: Korban Gempa Türkiye-Syria Mencapai 41.000 Jiwa

Photo : YONHAP News

Berdasarkan laporan Washington Post pada Selasa (14/02), jumlah korban tewas dalam gempa bumi di Türkiye dan Suriah telah melewati 41.000 jiwa.Presiden Recep Tayyip Erdogan menyampaikan bahwa jumlah korban tewas di Türkiye mencapai 35.418 jiwa dan jumlah korban tewas di wilayah yang dikuasai oleh pemerintah Suriah tercatat sebanyak 1.414 jiwa berdasarkan data yang dilaporkan oleh Kantor Berita Arab Suriah, serta 4.400 korban tewas di wilayah yang dikuasai oleh pemberontak di Suriah berdasarkan data dari Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNOCHA).Sebelumnya, Associated Press dan AFP mengatakan bahwa total korban tewas di kedua negara hampir mencapai 40.000 jiwa.Namun demikian, Washington Post melaporkan bahwa korban tewas melebihi 40.000 jiwa, mengutip besarnya jumlah korban jiwa yang dilaporkan oleh UNOCHA.Mengumpulkan data statistik di Suriah menjadi tantangan sebagaimana negara tersebut telah dilanda perang sipil yang berkepanjangan.Kantor regional Eropa Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Selasa (14/02) juga menyediakan data perkiraan korban tewas di Suriah, mengatakan bahwa sekitar lima ribu orang tewas di sepanjang wilayah perbatasan.Gempa bumi ini menjadi bencana alam paling mematikan dalam sejarah Türkiye, mengalahkan rekor gempa bumi bermagnitudo 7,8 yang mengguncang Provinsi Erzincan pada 1939 yang menyebabkan 33.000 korban jiwa.Hans Kluge, Direktur Regional untuk Eropa WHO, mengatakan bahwa gempa tersebut merupakan bencana alam terburuk di Eropa dalam 100 tahun terakhir.